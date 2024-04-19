Депутат Госсовета Эдуард Шарафиев провел урок мужества для школьников Менделеевска

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который до апреля этого года находился в зоне СВО, провел урок мужества для школьников Менделеевска.

Ученики лицея «Потомки Менделеева» задавали вопросы. Темы разговора, признались после встречи они, оказались нестандартными и интересными. Вероника из 10-го класса спросила о самом запоминающемся событии на СВО, Данила интересовало, как военнослужащий справлялся со стрессом на передовой, а восьмиклассник Максим уточнил, что было наиболее ценным для Шарафиева в военной службе.

Эдуард Шарафиев напомнил школьникам, что спецоперация началась в феврале 2022 года для того, чтобы поставить точку в конфликте, начатом еще в 2014 году. Он рассказал о своем боевом опыте и буднях на передовой. Контракт у него закончился 31 марта.

Он подчеркнул, что молодежь должна воспитываться на основе традиционных ценностей. Для этого в городе Менделеевске и в целом по стране созданы все условия.

«Каждый урок должен чему-то учить, но вас учить не нужно. Любой взрослый человек может зайти в ваш лицей и сам научиться любить Родину», — отметил Шарафиев.

Также депутат обратил внимание, что воспитание подрастающего поколения идет от руководства страны.

«Мы увидели, как работают ваши педагоги! Это все идет от руководства страны, от нашей республики. Руководство района прилагает все усилия, чтобы вы могли любить малую родину, республику и страну в целом», — сказал он.

В финале мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память погибших героев.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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