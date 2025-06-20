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Экономика 20 июня 2025 14:09

Депутат Госдумы Зюганов посетил стенд Татарстана на ПМЭФ

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Депутат Госдумы Зюганов посетил стенд Татарстана на ПМЭФ
Фото: t.me/galimovatatarstan

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов посетил стенд Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме. Фото парламентария «с места событий» опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По традиции гостя встретили девушки в национальных костюмах. Зюганова также угостили национальным лакомством – чак-чаком.

«Геннадий Андреевич с нами! PS: чак-чак на месте», – написала Галимова в посте.

Напомним, что на стенде продемонстрированы экономические и инновационные проекты Татарстана.

#ПМЭФ #геннадий зюганов
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