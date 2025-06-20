Депутат Госдумы Зюганов посетил стенд Татарстана на ПМЭФ
Депутат Госдумы Геннадий Зюганов посетил стенд Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме. Фото парламентария «с места событий» опубликовала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
По традиции гостя встретили девушки в национальных костюмах. Зюганова также угостили национальным лакомством – чак-чаком.
«Геннадий Андреевич с нами! PS: чак-чак на месте», – написала Галимова в посте.
Напомним, что на стенде продемонстрированы экономические и инновационные проекты Татарстана.