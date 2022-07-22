Депутат Госдумы: Желание Приднестровья войти в состав РФ нужно рассматривать серьезно

Желание Приднестровья войти в состав России представляет собой не вопрос далекого будущего, и его нужно рассматривать всерьез. Своим видением ситуации поделился член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его мнению, Приднестровье сегодня — это «тот анклав Молдавии, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент». Поэтому, предположил парламентарий, намерение войти в состав РФ следует рассматривать не как «модный тренд», а как волю населения.

«Так что предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе», — добавил депутат.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о намерении местных властей добиваться независимости и последующего присоединения в России в соответствии с результатами референдума 2006 года.