Депутат Госдумы: «Закон о запрете чайлдфри обеспечит защиту традиционных ценностей»

Идеология чайлдфри направлена против жизни на земле. Об этом заявила первый заместитель Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Парламентарий выступила на международной научно-практической конференции «Традиционные семейные ценности в условиях глобальных трансформаций», организованной в Московской соборной мечети.

«На защиту наших детей встает закон. Сейчас в Государственной Думе мы разрабатываем еще один закон, который станет на защиту традиционных семейных ценностей — это запрет идеологии чайлдфри», — рассказала Буцкая.

Если бы предыдущие поколения придерживались «идеологии чайлдфри», нас бы просто сейчас не было, добавила Буцкая. «Это идеология против жизни на земле, но к сожалению она существует», — поделилась своим пониманием ситуации депутат.

Буцкая также напомнила про закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. «То, что казалось невозможно, сейчас совершенно реально», — добавила она.

«Кто бы мог подумать, что нам придется на уровне Конституции вводить понятие, что семья — это мужчина и женщина? Насколько стал испорчен этот мир, что нам пришлось на уровне наивысшего закона страны прописывать, что такое семья», — добавила Буцкая.

По мнению депутата, каждый закон, который принимается в России, проходит оценку относительно того, насколько сильно он поддерживает семью. Буцкая уверена: с одной стороны, государство стремится поддержать семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуации, но с другой — очень важно не подталкивать к тому, чтобы одинокий родитель получал больше полной семьи.

Парламентарий добавила также, что в России растет количество многодетных семей. Вместе с тем в некоторых государствах, где несколько лет назад коэффициент рождаемости держался на отметке 7, сейчас он упал до 5 (в 2022 году в РФ он равнялся 1,42).

«Что такое традиционные семейные ценности? Это корни. Если у дерева не будет корней, то оно упадет», — заключила Татьяна Буцкая.

* Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».