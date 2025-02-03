Депутат Госдумы Хамитов предложил запретить продажу муляжей наград участников СВО

О запрете продажи муляжей наград участников СВО на маркетплейсах высказался депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Признаться, сначала даже не поверил своим глазам. Оказалось, за небольшую сумму действительно можно приобрести бутафорское изделие, вполне правдоподобно имитирующее боевые награды», – отметил он.

Как сообщает РИА Новости, Хамитов рассказал, что во все времена воинская отвага и мужество были для россиян святыми понятиями и сегодня, когда российское общество переживает период нравственного очищения, такие циничные попытки заработать на чьих-то подвигах необходимо пресекать в зародыше.

«Более аморального отношения к нашим героям невозможно себе представить! Ребята на передовой ежедневно рискуют своей жизнью, отстаивают безопасность нашей страны, сражаются за то, чтобы мы с вами по-прежнему могли жить своей обычной жизнью. А в это время какие-то негодяи обесценивают их подвиг, превращая героизм в обычный товар, которым торгуют на барахолках», – добавил депутат.