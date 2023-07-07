Депутат Госдумы Вольфсон поддержал идею строительства Центра техтворчества в Казани

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Идею местных жителей о строительстве многофункционального детского центра на улице Карбышева в Казани поддержал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

Об этом народный избранник рассказал в своем телеграм-канале после проведенного им приема жителей столицы Татарстана.

«Жители Старых Горок пришли с идеей строительства многофункционального детского центра в районе улицы Карбышева. Там есть подходящий участок, который можно отвести под эти цели», – сообщил депутат.

Он отметил, что соответствующая задача является непростой и многоступенчатой и пообещал начать изучать вопрос с запроса о планах города на данный участок.

«Сначала надо понять, что видит на этом участке муниципалитет и предложим рассмотреть возможность появления детского досугового учреждения. В качестве предложения жители предлагают рассмотреть Центр технического творчества», – рассказал Вольфсон.

Депутат отметил, что поддерживает эту идею, так как сам неоднократно поднимал вопрос повышения популярности рабочих профессий. По мнению Вольфсона, подобное учреждение будет неплохим подспорьем в этом деле.