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Депутат Госдумы Вольфсон назвал причины скачка цен на аренду жилья в Казани
Рост стоимости аренды жилья в Казани стал следствием того, что первичный и вторичный рынок недвижимости стал практически недоступным семьям со средним достатком. Такое мнение «Татар-информу» выразил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Татарстана Илья Вольфсон.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в тройку городов по росту цен на аренду жилья. По данному показателю столица РТ оказались ниже лишь Красноярска и Ростова-на-Дону, но при этом обошла Москву. По данным РБК, рост цен на аренду жилья в Казани составил 45,9%, ценник составляет в среднем 50 тысяч рублей в месяц.
«Рост ключевой ставки, отмена льготных программ, дефицит лимитов по программам с господдержкой — все вместе это заставляет отложить покупку своей квартиры на потом, дождаться более комфортных условий. Люди идут снимать квартиры, спрос растет — цены поднимаются. Эту тенденцию мы видим по всей стране», – сказал Вольфсон.
В Казани, по его словам, рыночные механизмы усугубляются, поскольку столица РТ «продолжает оставаться тем магнитом, который притягивает людей».
«Едут и туристы на несколько дней, и переезжают насовсем из других городов и регионов. Туристический поток, конечно, всегда будет более объемным, поэтому на средний ценник влияет то, что соотношение между долгосрочной и краткосрочной арендами все заметнее смещается в пользу последней. В этом году дополнительным импульсом стал БРИКС, и его влияние еще будет ощущаться в ближайшем будущем», – добавил депутат.
Вольфсон уверен, что регулировать данную сферу нельзя запретами или ограничениями, поскольку это чревато негативными последствиями.
«Если начнем что-то запрещать и штрафовать, то добьемся как минимум только сокращения предложения. Поэтому мы ориентированы на создание механизмов, которые будут стимулировать развитие рынка арендных домов», – заключил парламентарий.
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