Депутат Госдумы вместе с горожанами навел порядок на Аллее ветеранов в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня жители Нижнекамска навели порядок на городском кладбище. За грабли и метлы взялись студенты, волонтеры, ветераны и представители промышленных предприятий, поддержал субботник и депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

Для студента политехнического колледжа Рустема Гафиятуллина это не первый выход на субботник, по его мнению, сегодня важное мероприятие, ведь уборка происходит на кладбище.

«Для меня это важно, потому что это наши корни. И если бы они не внесли в наше поколение вклад, в этот город, то нас бы не было», — говорит Рустем Гафиятуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодняшний субботник проходил в рамках проекта «Память». Впервые в Нижнекамске он прошел 9 лет назад. Тогда численность участников была 10 человек, сегодня более 60. Как говорит начальник отдела ритуальных Альфия Скрипченкова, это огромная помощь.

«Сотрудников как таковых у нас мало, убирают растительный мусор с могил. Уборка производится сейчас на старой части кладбища. Оно существует с 1973 года, поэтому много поросли, много деревьев, много брошенных могил. У многих могил уже нет в живых хозяев, поэтому эту работу надо делать, она необходима», — отметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Несмотря на погоду, а во время субботника пошел сильный дождь, участники продолжали уборку. Вместе со всеми работал и депутат Государственной Думы Айдар Метшин. Вместе с однопартийцами он наводил порядок на Аллее ветеранов.

«Я всегда с удовольствием откликаюсь на эти акции. Это даже не акции, не порыв души, а состояние каждого нормального человека. Потому что это память — это правильное отношение к тому, что является памятью и что является жизнью», — отметил парламентарий.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В рамках проекта «Память» на уборку кладбища участники выходят несколько раз в год. Например, в 2023 году привели в порядок 403 могилы. В 2024-м ожидается такой же объем работ.