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Ру Тат
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15 июня 2021  09:00
Марат Ишкильдин

Депутат Госдумы: Важно обсуждать с людьми ключевые шаги государства

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Уровень доверия людей к власти повышается при открытом обсуждении ключевых решений для государства. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову заявил депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов. 

«Чтобы избежать негативной реакции на целый ряд инициатив государства, необходимо широко обсуждать эти инициативы в рамках процедуры нулевого чтения. Когда такие этапы игнорируются, возникают проблемы и недоверие людей усиливается. Если власть предпринимает какие-то шаги, то их важно обсуждать с людьми. Именно так мы всегда и делаем», — сказал Фаррахов. 

Рост доверия людей продемонстрирует эффективность работы власти, убежден депутат. После новых выборов в Госдуму, по мнению парламентария, придут более профессиональные люди с опытом написания законов и достижения поставленных целей. 

«Профессиональный парламент — это работающие законы, сильное государство и возможность быть уверенным в завтрашнем дне. Например, предприниматель должен быть уверен, что не повысят налоги, учитель, оказавшийся на пенсии, — что получит поддержку от государства, а родители — что их дети будут защищены», — отметил он. 

Парламент является ключевым инструментом государства в движении вперед и защите интересов граждан, подытожил Айрат Фаррахов.

#выборы в госдуму рф #айрат фаррахов
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