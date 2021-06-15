Депутат Госдумы: Важно обсуждать с людьми ключевые шаги государства

Уровень доверия людей к власти повышается при открытом обсуждении ключевых решений для государства. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову заявил депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Чтобы избежать негативной реакции на целый ряд инициатив государства, необходимо широко обсуждать эти инициативы в рамках процедуры нулевого чтения. Когда такие этапы игнорируются, возникают проблемы и недоверие людей усиливается. Если власть предпринимает какие-то шаги, то их важно обсуждать с людьми. Именно так мы всегда и делаем», — сказал Фаррахов.

Рост доверия людей продемонстрирует эффективность работы власти, убежден депутат. После новых выборов в Госдуму, по мнению парламентария, придут более профессиональные люди с опытом написания законов и достижения поставленных целей.

«Профессиональный парламент — это работающие законы, сильное государство и возможность быть уверенным в завтрашнем дне. Например, предприниматель должен быть уверен, что не повысят налоги, учитель, оказавшийся на пенсии, — что получит поддержку от государства, а родители — что их дети будут защищены», — отметил он.

Парламент является ключевым инструментом государства в движении вперед и защите интересов граждан, подытожил Айрат Фаррахов.