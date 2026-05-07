Оспорить объединение ФРГ и ГДР можно будет только после того, как будут признаны недействительными решения первого президента СССР Михаила Горбачева. Такое мнение высказал «NEWS.ru» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что Советский Союз участвовал как в послевоенном разделении Германии, так и в ее последующем объединении.

По его словам, процесс объединения Германии был проведен корректно с юридической точки зрения, поскольку его статус определяли те же государства, которые участвовали в разделении страны: США, Великобритания, Франция и СССР, который, как подчеркнул депутат, способствовал созданию ГДР.

Вассерман считает, что формально оспорить можно любое решение, однако для этого необходимо сначала дать правовую оценку деятельности команды Михаила Горбачева. Пока этого не сделано, оснований для пересмотра внешнеполитических решений, по его мнению, нет.

Он также отметил, что даже при возможных формальных недостатках текстов, закреплявших объединение Германии, их содержательная часть была обоснованной. Внутренние решения периода руководства Горбачева, по его словам, могут быть пересмотрены последующими политическими лидерами, однако внешнеполитические договоренности изменить значительно сложнее.