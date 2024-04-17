Депутат Госдумы Топилин отреагировал на вопрос жителя Казани по трудоустройству

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Максим Топилин пообщался с жителями Казани во время своего рабочего визита в столицу РТ.

Как поделился парламентарий в своем телеграм-канале, один из жителей, Гаяз Раисович, обратился к нему с вопросом по трудоустройству. После общения Топилин тут же связался с министром труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой.

«После приема Гаяз Раисович поехал в министерство, где его проконсультировали по вакансиям и возможности прохождения переобучения/повышения квалификации. Работа будет найдена!» — пишет парламентарий в посте.

Также с просьбой о помощи к Топилину обратился другой казанец, ветеран боевых действий, прошедший Афганистан, Фидаил Рафаэлевич. Он сказал парламентарию, что сейчас ему требуется протезирование: подошел срок замены протеза. Узнав об этом, депутат быстро позвонил в соцфонд России.

«Уже есть решение, после 6 мая (после подписания контракта) будет сформировано направление в протезную организацию для последующего изготовления протеза», — заверил парламентарий.

Еще с просьбой к Топилину обратилась жительница Тетюшского муниципального района Татарстана Зоя Владимировна. Женщина попросила помочь отвести талые воды с поля. Депутат, в свою очередь, связался с администрацией района. В итоге воду отвели, не допустив подтопления.