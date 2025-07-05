Депутат Госдумы Татьяна Ларионова открыла смену в детском лагере «Мечта»

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Татьяны Ларионовой

В находящемся в Зеленодольском районе Татарстана детском лагере «Мечта» состоялось торжественное открытие третьей смены с участием депутата Государственной Думы РФ от РТ Татьяной Ларионовой.

На мероприятии также присутствовали директор центра «Лето» Нина Шимина и начальник лагеря «Мечта» Елена Устинова. Гости поздравили ребят с началом смены, пожелали им незабываемого лета, ярких впечатлений и обретения новых друзей.

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Татьяны Ларионовой

По традиции каждый отряд на открытии сдал рапорт, состоялось поднятие флагов. Праздник украсили артисты народного ансамбля современной хореографии «Акцент». Они станцевали перед гостями и детьми, отдыхающими в лагере. Сами ребята из «Акцента» находятся в «Мечте» на летних сборах.

Для Татьяны Ларионовой провели экскурсию по лагерю, ее ознакомили с его инфраструктурой. «Как приятно видеть, что здесь созданы все условия для полноценного отдыха, развития и безопасности. «Мечта» – это место, где действительно создают пространство, в котором дети растут, учатся дружить, мечтать и верить в свои силы. Я уверена, что такие лагеря нужно и дальше поддерживать и развивать», – подчеркнула Татьяна Ларионова.



Кроме того, парламентарий провела встречу с детьми, на которой рассказала о семейных ценностях и ответила на интересующие их вопросы.