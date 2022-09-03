Депутат Госдумы: Татарстан борется с санкциями «с загадочной улыбкой»

Татарстанские нефтяники и промышленники не чувствуют растерянности в период санкций. Они переориентировали производство на более глубокую переработку нефти, на экспорт в другие страны. РТ сейчас является флагманом, примером для других регионов, показывающим, как правильно организовать работу в текущей ситуации, отметил в интервью для «Татарстан-24» председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я обмолвился с министром промышленности Татарстана. Он сказал, что рост составляет около 8%, что является хорошим показателем. Санкций будто бы и нет, по цифрам все выглядит достаточно неплохо. Более того, санкции заставили нас делать то, что мы должны были делать: развивать инфраструктуру, благоустраивать дороги, создавать транспортные коридоры. Поэтому сейчас будем развивать отношения с Востоком, а для этого нужны транспортная инфраструктура, логистика», — объяснил он.

Аксаков отметил, что Татарстан переориентировал потоки экспорта с Запада в Азию, Африку и даже Латинскую Америку. «Понятно, что есть проблемы, в том числе связанные с заменой комплектующих, которые поступали из Европы, США. Но они успешно решаются, я бы даже сказал, с загадочной улыбкой», — добавил политик.

Он напомнил, что государство делает все возможное, чтобы снизить последствия санкций для промышленности и бизнеса. Так, банкам разрешили выдавать кредиты компаниям, которые потеряли платежеспособность из-за отсутствия оплаты за поставленный товар. В таких ситуациях заемные средства позволяют компаниям продолжить работу.

Кроме того, несмотря на отключение от SWIFT, россияне продолжают использовать карты Visa и Mastercard внутри страны. «Понятно, что во внешнеэкономических расчетах, взаимодействиях есть проблемы, и сейчас они решаются, в том числе благодаря взаимодействию с дружественными странами», — заключил Аксаков.