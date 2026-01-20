news_header_top
Общество 20 января 2026 23:05

Депутат Госдумы Свинцов предложил запретить ботофермы в соцсетях и мессенджерах

Ситуация с широким использованием анонимных ботов в социальных сетях и мессенджерах является недопустимой, они должны быть запрещены. Такую идею в беседе с изданием «Абзац» высказал член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По мнению парламентария, запрет на регистрацию ботов поможет пользователям объективно оценивать ситуацию и обеспечит прозрачность в соцсетях и на маркетплейсах.

«Я согласен с тем, что наличие возможностей использовать ботофермы, которые заливают контент в соцсети в объеме, несоизмеримом с объемом, который может произвести человек, – это абсолютно неприемлемая ситуация», – подчеркнул депутат.

По мнению Свинцова, необходимо доказать всему миру, что Россия – самая честная, открытая и справедливая страна. «Давно пора принять соответствующий закон, который запретит соцсетям регистрацию таких ботоферм», – выразил уверенность он.

Член профильного комитета Госдумы сослался на онлайн-магазинов, где анонимные аккаунты блокируются автоматически на уровне системы.

Ранее появилась информация, что мошенники активно используют Telegram-боты для создания фальшивых площадок по торговле цифровыми активами.

