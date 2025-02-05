Депутат Госдумы Свинцов поддержал идею запретить продавать алкоголь людям до 21 года

Депутат Госдумы Андрей Свинцов поддержал инициативу запретить продавать алкоголь людям младше 21 года.

«Я полностью поддерживаю такую инициативу», - цитирует парламентария RT.

Депутат отметил, что молодежи нужно больше времени, чтобы укрепить свое психологическое и физическое здоровье.

Также он считает, что бороться с алкоголизмом в России надо комплексно, в том числе через повышение допустимого возраста. Однако Свинцов предложил делать это поэтапно: с 2026 года поднять этот показатель до 19 лет, с 2027 года — до 20 лет, с 2028-го — до 21 года.

Еще он считает нужным постепенно сократить время продажи алкоголя, у каждого региона на этот счет могут быть свои ограничения. Также следует «убрать алкоголь с глаз»: продавать алкоголь в закрытых помещениях или отделах магазинов и не пускать туда лиц младше 18-ти (в перспективе до 21 года). Кроме того, такую продукцию надо продавать в закрытых упаковках, чтобы никто не видел, что купил посетитель, прокомментировал Свинцов.