Депутат Госдумы Спиридонов считает проекты совместного флота России и США маловероятными

Сотрудничество России и США в сфере судостроения на сегодняшний день выглядит маловероятным. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Его слова приводит РИА Новости.

Спиридонов заявил, что единственным исключением могли бы стать совместные проекты по освоению природных ресурсов, где потребуется специализированный флот, который возможно построить на российских верфях. В этом случае можно было бы говорить о модернизации отечественных предприятий и внедрении новых технологий, однако в текущей ситуации подобный сценарий депутат назвал малореалистичным.

Спиридонов также отметил, что Соединенные Штаты в обозримом будущем способны самостоятельно создать атомный ледокольный флот, так как уже располагают опытом в проектировании транспортных реакторов для военно-морских кораблей и имеют развитую базу для крупнотоннажного судостроения.

При этом парламентарий подчеркнул важность сохранения курса на развитие собственной науки и техники, что позволит России укреплять технологическое лидерство и обеспечивать суверенитет.

Он напомнил, что в настоящее время Россия остается единственной страной, располагающей атомным ледокольным флотом. На «Балтийском заводе», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), продолжается строительство ледоколов проекта 22220. Первые из них – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» – уже введены в эксплуатацию и подтвердили эффективность на Северном морском пути.

Новые ледоколы серии способны обеспечивать круглогодичную навигацию в западной части Арктики, преодолевая лед толщиной до трех метров. Сейчас на верфи сооружаются «Чукотка» и «Ленинград». В мае в ОСК сообщили о начале резки металла для ледокола «Сталинград», его закладка намечена на ноябрь 2025 года, спуск на воду – на 2028-й, а сдача заказчику – на декабрь 2030 года.

Кроме того, в России строится самый мощный в мире ледокол «Лидер», который позволит почти круглогодично обеспечивать навигацию в северных широтах.