Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог для богатых россиян до 50 процентов

Существенно повысить налоги для богатых россиян предложил депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru, сообщает РИА Новости.

«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей», — подчеркивает парламентарий.

Он считает, что людей это раздражает, особенно когда выясняется, что обычные вкладчики пострадали, когда у этого члена правления банк довели до банкротства.

По словам Щапова, ставку НДФЛ следует поднять до 25 процентов при доходе свыше десяти миллионов рублей в год, и до 40-50 процентов для сверхприбыли.

При этом россияне, которые получают сумму, равную или меньше минимального размера оплаты труда, могли бы платить сниженный до пяти процентов или до нуля налог. Парламентарий считает, что это помогло бы снизить социальную напряженность.