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Политика 21 марта 2025 08:27

Депутат Госдумы Шеремет предложил Трампу приехать в Россию

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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил американскому лидеру Дональду Трампу посетить Россию. По его словам, президент Соединенных Штатов должен увидеть нашу страну, чтобы лучше понять ментальность россиян, пишет РИА «Новости».

До этого Трамп говорил, что с Россией нужно иметь дело. Он отметил, что у РФ самая большая территория, которая к тому же еще и очень ценная.

Шеремет, комментируя данное заявление, отметил, что истинная ценность России кроется в людях, а не в размерах территории. Он допустил, что если американский лидер посетит нашу страну, то убедится в верности его суждений.

«Дональду Трампу следует посетить Россию, чтобы лучше понять ментальность нашего народа, увидеть ее красоты и достижения. Думаю, Трамп поймет, что Россия – это намного больше, чем просто ценная территория. Ее подлинная ценность – это прежде всего честные, добрые и милосердные люди», – поделился мнением парламентарий.

Он добавил, что страны Запада очень долго вешали на Россию враждебные ярлыки. Депутат считает, что после приезда президента США политике ненависти по отношению к РФ придет конец раз и навсегда.

#Дональд Трамп #визит #Россия #Госдума
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