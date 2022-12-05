Депутат Госдумы РТ Топилин помог вернуться домой мобилизованному отцу ребенка-инвалида

Депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин продолжает активную работу по обращениям мобилизованных. Так к политику обратилась жительница Кукморского района, муж которой был призван на СВО. Женщина осталась одна с двумя детьми, одни из которых инвалид с детства. У ребенка паллиативный статус и он требует особой заботы.

«Отец как раз и ухаживал за ребенком. Да, пока он защищал Родину, администрация района активно помогала семье. Однако, в таком случае помощь нужна ежеминутно. Я направил все необходимые документы в часть и отец уже вернулся домой», – поделились с «Татар-информом» Максим Топилин.

По словам депутата, в разные периоды мобилизации тематика обращений менялась. К примеру, в начале поступали вопросы по специфике прохождения военно-врачебной комиссии. После татарстанцы стали чаще спрашивать о том, как получить льготы.

«К примеру, мобилизованные предприниматели уточняли особенности законодательства по кредитным каникулам и об отсрочке по уплате страховых взносов и многое другое. От частных лиц, как правило, поступали вопросы по ипотечным каникулам. Надо понимать, что все нововведения, касающиеся этих вопросов, принимались Госдумой и вводились Правительством достаточно оперативно, поэтому вполне естественно, что у людей возникали вопросы, а я, как депутат, разъяснял права граждан», – подчеркнул политик.

По словам Максима Топилина, оперативное решение вопросов невозможно без обратной связи и понимания со стороны Министерства обороны РФ и Военного комиссариата Республики Татарстан. Ранее благодаря их активному взаимодействию удалось решить более 15 таких обращений и восстановить права людей.

«Правда, работа на этом не закончена. Сейчас, поступают вопросы по выплатам мобилизованных: супруги наших солдат уточняют сроки, размеры и другие особенности выплат. Направил депутатские запросы, держу на контроле», – подытожил депутат.