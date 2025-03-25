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Общество 25 марта 2025 12:54

Депутат Госдумы: Россиянам станет проще вернуть часть уплаченного НДФЛ

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Федеральная налоговая служба рассматривает возможность отмены обязательного декларирования доходов по основным видам НДФЛ. Это станет важным шагом в упрощении налоговой системы, сообщает «RT», приводя слова депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина.

По его словам, данная реформа значительно сократит бюрократическую нагрузку как для налогоплательщиков, так и для самой ФНС. Отказ от деклараций освободит ресурсы для усиленного контроля за соблюдением налогового законодательства, а автоматизированный расчет налогов позволит минимизировать ошибки и повысить собираемость платежей.

Также переход к новой системе, как ожидается, усложнит уклонение от налогов, поскольку ФНС получит более точные сведения о доходах граждан. При этом процедура уплаты налогов станет удобнее и доступнее для россиян.

Изменения затронут и налоговые вычеты. Уже сейчас россияне могут вернуть часть уплаченного НДФЛ за три предыдущих года в упрощенном порядке. Например, социальные вычеты (за лечение, обучение) можно будет оформить без декларации, подав заявление через работодателя, личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в налоговую инспекцию.

Для имущественного вычета, связанного с покупкой жилья, потребуется предоставить договор купли-продажи и документ о праве собственности. А если гражданин дал согласие на передачу данных, организации смогут направлять сведения в ФНС напрямую.

Чаплин также отметил, что на сайте налоговой службы доступны предзаполненные заявления на вычеты, онлайн-калькуляторы и информация о лимитах выплат, что упрощает процесс оформления.

#ндфл #налоги #упрощение процедуры
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