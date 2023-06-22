Депутат Госдумы России рассказала, как автолавки решат проблему алкогольных отравлений

Проблему массовых отравлений алкогольным суррогатом в отдаленных деревнях и населенных пунктах можно решить при помощи проекта потребительской кооперации «автолавка». Об этом сообщила сегодня журналистам на Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» в Казани депутат Госдумы России Мария Бутина.

«Защита прав потребителей – это в том числе и развитие доступности для потребителей продуктов питания в отдаленных населенных пунктах, деревнях и небольших поселках. Я увидела эту проблему в соседнем с Татарстаном регионе – Кировской области. Заметила, что потребкооперация играет огромную роль в развитии малых населенных пунктов», – сказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Бутина пояснила, что к ней обратились кооператоры с просьбой о защите их интересов. Чтобы потребители получали нужные товары в срок, они предложили новый проект потребкооперации – «автолавка». Спикер считает, что организация таких объектов помогла бы решить проблему отравлений алкогольным суррогатом на селе. Случаев массовых отравлений немало. Из недавних примеров – отравления в июне этого года суррогатным «Мистером Сидром» в ряде регионов России.

«Мы видим ужасные случаи отравления самодельным алкоголем. Нужно понимать, что человек, к сожалению, все равно будет покупать паленый алкоголь. Особенно остро стоит эта проблема в малых деревнях, где у жителей нет возможности доехать до большого магазина в районный центр и приобрести качественный алкоголь. Одним из путей решения данной проблемы могли бы быть автолавки. При условии, что это лицензированный алкоголь и он под контролем», – подчеркнула Бутина.

Начальник отдела Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова напомнила, что в Татарстане случаев отравления яблочным сидром из Самары зарегистрировано не было.

«У нас таких случаев не зафиксировано. К нам в республику эта продукция не завозилась. В республике серьезная испытательная база, которая осуществляет входной контроль каждой партии завозимой алкогольной продукции. Это предотвращает случаи попадания в розничную торговую сеть такой продукции. По данным ЕГАИС, эта продукция к нам вообще не завозилась», – сказала специалист.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Между тем эксперт добавила, что проблема защиты прав потребителей по-прежнему актуальна. Население должно быть своевременно информировано о некачественных товарах.

«В Татарстане ведется ежедневный контроль, поэтому чрезвычайных ситуаций, таких как в соседних регионах, связанных не только с массовыми алкогольными отравлениями, но и с отравлениями шаурмой, здесь нет», – подчеркнула Арсланова.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Защита прав потребителей: проблемы и пути решения» проходит сегодня в Казани в Российском университете кооперации. В ее работе принимают участие руководители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Госалкогольинспекции Республики Татарстан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, представители органов исполнительной власти, работодатели, научно-педагогические работники, студенты.