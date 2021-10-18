Депутат Госдумы РФ: В стране установлен антирекорд за семь лет по количеству разводов

В России за последние семь лет установлен антирекорд по количеству разводов, показатель вырос на 44 % — до 255 тысяч. Об этом «Татар-информу» сообщила сегодня депутат Госдумы РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова на дискуссионной площадке в Казани.

«Мы с 2019 года всегда говорили, что Татарстан показывает минимальное за последние 15 лет количество разводов. Однако и в нашей республике не обошлось без роста этой негативной тенденции. Если семья остается без папы, то такая семья страдает. И страдают, прежде всего, дети», — сказала она.

По статистике в нашей стране почти в каждой третьей семье ребенка воспитывает один родитель. Чаще всего детей воспитывают после разводов матери. Отцов-одиночек в нашей стране насчитывается около 600 тысяч.

На дискуссионной площадке, организованной в ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани, общественные эксперты обсудили вопросы поддержки семей и детей. В частности, были затронуты проблемы многодетных, приемных и молодых семей.