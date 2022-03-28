Депутат Госдумы РФ предложил путь решения кадровой проблемы в ЖКХ

На протяжении ряда лет кадровая проблема в сфере жилищно-коммунального хозяйства ощущается остро. В крупных городах не хватает уборщиков и дворников. Об этом напомнил сегодня член Комитета Государственной Думы ФС РФ по строительству и ЖКХ Марат Нуриев в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России» в Казани.

«Система ЖКХ требует специалистов, которые разбираются в современных технологиях. Кадровая проблема беспокоит несколько лет. К сожалению, всё меньше людей остается в этой системе. Молодежь не приходит, работают люди предпенсионного возраста. Зарплата напрямую зависит от тарифов, которые оплачивает население. Чтобы увеличить зарплату, надо увеличить тарифы, а это не примет население. Других пока возможностей нет», — констатировал депутат.

При этом парламентарий проинформировал, что «обозначил этот вопрос на встрече с министром». Он считает, что нужно принять такое решение, которое поможет привлечь кадры в отрасль.

«Особенно нужны дворники, уборщики. Люди на эту работу не приходят», — подчеркнул Нуриев.

По информации члена профильного комитета Госдумы, в крупных городах кадровый вопрос сейчас стоит наиболее остро. Одним из путей решения проблемы может стать выделение служебного или арендного жилья, как это было раньше, предложил он.

Неделя приемов татарстанцев, посвященных вопросам ЖКХ, стартовала сегодня в Региональной общественной приемной «Единой России». Она началась с обсуждения законодательных инициатив в отрасли. Трансляция велась в официальном аккаунте приемной в социальной сети. В заключение встречи гости студии ответили на вопросы татарстанцев.