Депутат Госдумы РФ предложил изменить отопительные нормы в жилых домах

После трагедии в подмосковном городе Ногинске депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина обратилась к Премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением включать отопление в многоквартирных домах при предельной среднесуточной температуре +10 градусов вместо +8. Она также отметила, что такая температура в домах до включения отопления должна держаться в течение трех суток, а не пяти, как сейчас, сообщает РИА Новости.

Депутат отметила, что причиной взрыва в Ногинске мог стать газ, который жильцы дома включили на ночь для обогрева квартир на фоне похолодания в Московской области.

Вторыгина напомнила, что начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна на протяжении пяти дней держаться ниже 8 градусов тепла.

«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с 8 до 10 градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», — отметила депутат в своем обращении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при взрыве бытового газа в жилом доме города Ногинска в Московской области погибли семь человек.