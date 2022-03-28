Депутат Госдумы РФ: Новый законопроект решит проблему двух платежек за ЖКУ за один месяц

Государственная Дума ФС РФ в первом чтении приняла законопроект, который ограничит число выбранных жильцами одного дома управляющих компаний до одной. Кроме того, если его окончательно примут, то УК можно будет выбирать сроком не менее чем на один год. Об этом сообщил сегодня член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Марат Нуриев в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России» в Казани.

«Выборы в Госдуму прошли недавно, но мы успели принять ряд законопроектов, которые были необходимы. Население интересует выбор управляющей компании. В Жилищном кодексе на сегодня способ прописан. Но, как мы увидели из практики, есть определенные проблемы. Одновременно в одном жилом доме может появиться несколько управляющих компаний. Далее жильцы в почтовых ящиках находят две разные счет-фактуры за один месяц», — сообщил он.

Спикер назвал этот вопрос «больной темой». Чтобы решить проблему, в первом чтении были принят законопроект, исключающий возможность выбора нескольких управляющих компаний в одном жилом доме.

«Согласно действующему законодательству, можно выбрать три управляющие компании. Результатом голосования считается 25% от общего числа проживающих. Сейчас мы приняли [в качестве порога] 50% плюс один голос. Таким образом, теперь может быть только одна управляющая компания», — отметил Нуриев.

Он добавил, что законопроект находится в процессе доработки. Дело в том, что сейчас разрешается выбирать новую управляющую компанию буквально через месяц.

«Мы внесли изменения, что избранная управляющая компания должна работать не менее года. В течение года собственники могут увидеть, кого они выбрали. Если это хорошая, профессиональная компания, они могут оставить ее и дальше, а если УК не устраивает по каким-либо причинам, они могут ее заменить путем выбора на общем собрании», — пояснил гость студии.

Марат Нуриев считает, что выбор управляющей компании — вопрос непростой. Ведь в одном жилом многоквартирном доме живут совершенно разные люди.

«Собственникам надо сплотиться и жить дружно, люди должны знать своего соседа. Наверняка, среди жильцов есть юристы или специалисты в сфере ЖКХ», — сказал эксперт.

Неделя приемов татарстанцев по вопросам ЖКХ стартовала сегодня в Региональной общественной приемной «Единой России». Она началась с обсуждения законодательных инициатив в отрасли ЖКХ. Трансляция велась в официальном аккаунте в социальной сети. В завершение встречи гости студии ответили на вопросы жителей Татарстана.