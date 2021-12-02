Депутат Госдумы РФ назвала основные причины инвалидности в Татарстане

Наиболее частыми причинами инвалидности среди взрослого населения Татарстана являются злокачественные новообразования и болезни системы органов кровообращения. Об этом сообщила сегодня депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова в прямом эфире общественной приемной «Единой России».

«В 2021 году впервые были признаны инвалидами 11,8 тыс. граждан в возрасте от 18 лет, среди детей инвалидность получили 1635 человек. В числе основных причин в структуре первичной инвалидности среди взрослого населения сохраняются злокачественные новообразования, на долю которых приходится 36%. На втором месте болезни системы органов кровообращения, на третьем — болезни костно-мышечной системы», — сказала она.

Среди причин инвалидности у детей на первом месте психические расстройства и расстройства в поведении. Далее идут болезни нервной системы. Татьяна Ларионова отметила, что эти люди нуждаются в особой поддержке государства, органов здравоохранения, соцзащиты, ФСС по РТ и других служб.

«Если говорить о людях с ограниченными возможностями здоровья, то, конечно, их количество сегодня заставляет задуматься о более серьезных мерах поддержки. 7,5 % жителей Татарстана — люди, которые имеют инвалидность. Это меньше, чем в среднем по России», — добавила спикер.