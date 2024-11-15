Депутат Госдумы РФ назвал приоритетные направления сотрудничества России и Китая

Вопрос экспортного контроля и законодательства, которое обеспечит обмен технологиями, оборудованием и сырьем для совместного технологического развития является одним из приоритетных для России и Китая в 2025 году. Об этом на форуме «РОСТКИ» заявил депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев. Второе приоритетное направление – это вопросы единой или стандартизированной технологической платформы безопасности и обеспечения суверенности информационных технологий.

«Мы одновременно должны иметь современные суверенные технологии и говорить на одном технологическом языке без ущерба для безопасности этих процессов с соблюдением всех требований национальных законодательств. Ключевым аспектом здесь является выработка общих и единых требований, основы стандартов в области управления данными, включая обмен этими данными с нашими китайскими партнерами», - сказал Гаджиев.

Еще одно важное направление – это совершенствование финансовой системы в части взаиморасчетов. Делать это планируют с учетом ограничений, возникших в связи с «недружественными действиями» западных стран.

«Эти три приоритетные задачи можно пояснить на таком примере, как взаимодействие во внешнеэкономической деятельности. Парламентарии наших стран понимают важность задачи увеличения товарооборота между нашими государствами. Ее решение требует дальнейшего повышения эффективности логистики международных перевозок. И важнейшим шагом в этом направлении станет создание единой бесшовной технологии осуществления таможенных операций в электронном виде в пограничных пунктах пропуска», - добавил депутат Госдумы РФ.

Среди важных Гаджиев отметил вопрос регулирования и развития рынка труда в части взаимного обмена. По его словам, Россия готова обеспечить трудовые условия и должный уровень заработной платы. Совершенствования требует и миграционное законодательство.

«Это один из важнейших вопросов, который мы должны будем решить уже в 2025 году. Сделать это можно и нужно с учетом предложений, затронутых в итоговой декларации саммита БРИКС», - заключил он.