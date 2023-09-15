Депутат Госдумы РФ Марат Нуриев помог отремонтировать баню бабушке участника СВО

Фото: © предоставлено Маратом Нуриевым

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Марат Нуриев оказал содействие в ремонте бани для бабушки участника специальной военной операции Александра Миронова – Лидии Ивановны, которая проживает в Тюлячинском районе республики.

Обещание в проведении ремонта депутат дал в июне текущего года, когда в рамках региональной недели навестил в Тюлячинском районе родственников участника СВО. «Тогда при общении с Лидией Ивановной выяснилось, что им необходим ремонт в бане. Обещал помочь», – рассказал Нуриев.

«Обещание свое выполнил. После капитального ремонта бани и замены печки вместе с главой района Назипом Хазиповым снова посетил семью. Получилось неплохо. Самое главное, что Лидия Ивановна и второй внук, который с ней проживает, очень довольны», – продолжил депутат.

Александр и его младший брат воспитывались без родителей, находились под опекой бабушки. В настоящее время Лидия Ивановна занимается воспитанием младшего ребенка, который учится в школе.

«Желаю семье Мироновых счастья, долголетия, благополучия. Чтобы старший внук поскорее вернулся живым и невредимым с Победой!» – сказал Нуриев.