Депутат Госдумы РФ Когогина поблагодарила политика Госсовета РТ Набиеву за ее работу

В преддверии Международного женского дня в московском ВДНХ проходит форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». Участие в мероприятии приняла депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, которая прочла на стенде РТ лекцию на тему «Женщина в российской политике: вызовы и возможности». Отдельно она отметила содержательное выступление руководителя объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиеву. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

«Благодарю Алсу Набиеву — руководителя объединения женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан "Мэрхэмэт-Милосердие" за организацию содержательной дискуссии, за инициативы во благо развития республики. Алсу, Вы молодец!» — сказала Когогина.

Напомним, Набиева в рамках форума подвела итоги регионального информационного проекта «Женские имена Республики Татарстан: история и современность». Напомним, проект рассказывает о представительницах прекрасного пола, которые внесли наибольший вклад в развитие республики в самых разных сферах.

Когогина обратила внимание на то, что на площадке выставки-форума «Россия» на данный момент собралось более 2 тыс. женщин разных профессий из всех регионов страны: политиков, предпринимательниц, общественниц, прекрасных представительниц сфер культуры, образования, здравоохранения, спорта и многих других.

«Сегодня специально вернулась из региона в Москву, чтобы поддержать своих землячек — женщин, участвующих во Всероссийском женском форуме „Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию“, который проходит в рамках Международной выставки "Россия"», — подчеркнула она.

Мероприятие будет проходить 5 и 6 марта с 10.00 до 21.00 в павильоне 75 на ВДНХ. Вход свободный. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте выставки-форума «Россия».

Видео: Telegram-канал Альфии Когогиной