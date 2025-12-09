Депутат Госдумы разъяснил заявление Путина о выплате от работодателя при рождении ребёнка

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал вчерашнее заявление Президента РФ Владимира Путина о выплатах со стороны работодателя при рождении ребенка, что было принято законодательное решение, позволяющее выплачивать работникам до 1 млн рублей без уплаты налогов.

Депутат пояснил, что подобная выплата является добровольной инициативой работодателя, который желает поддержать семью сотрудника, в которой родился ребенок. Он выразил уверенность, что в скором времени данная мера станет действенным инструментом корпоративной поддержки.

Напомним, что речь идет о вчерашнем заявлении Владимира Путина на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам о том, что с 1 января выплата работодателя сотруднику при рождении ребёнка вырастет до 1 млн рублей.