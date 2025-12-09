news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 декабря 2025 06:30

Депутат Госдумы разъяснил заявление Путина о выплате от работодателя при рождении ребёнка

Читайте нас в
Телеграм

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал вчерашнее заявление Президента РФ Владимира Путина о выплатах со стороны работодателя при рождении ребенка, что было принято законодательное решение, позволяющее выплачивать работникам до 1 млн рублей без уплаты налогов.

Депутат пояснил, что подобная выплата является добровольной инициативой работодателя, который желает поддержать семью сотрудника, в которой родился ребенок. Он выразил уверенность, что в скором времени данная мера станет действенным инструментом корпоративной поддержки.

Напомним, что речь идет о вчерашнем заявлении Владимира Путина на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам о том, что с 1 января выплата работодателя сотруднику при рождении ребёнка вырастет до 1 млн рублей.

#эксперт #Госдума #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025