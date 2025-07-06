Депутат Госдумы объяснил обязанность врачей сообщать полиции о потенциальных угрозах

Закон, обязывающий врачей сообщать в правоохранительные органы о пациентах с психическими расстройствами, которые могут представлять угрозу для окружающих, вступил в силу 1 марта 2025 года. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, новые нормы направлены на предупреждение общественно опасных действий со стороны людей с хроническими и затяжными психическими заболеваниями.

«С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Эта норма призвана усилить безопасность общества, а также обеспечить своевременную помощь самим пациентам. Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — пояснил депутат.

Как подчеркнул Огуль, речь идет не обо всех пациентах с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чьё состояние врачи сочтут потенциально опасным. Для таких людей будет организовано активное диспансерное наблюдение, чтобы контролировать их состояние и минимизировать возможные риски.

«Минздравом утверждены четкие критерии оценки подобных случаев, что исключает произвольное толкование закона. Важно понимать: эта мера не ущемляет права пациентов, а, напротив, направлена на их защиту и защиту общества. Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации», — добавил парламентарий.

Он также отметил, что принятые меры учитывают интересы всех граждан и позволят повысить общественную безопасность, не нарушая гуманистические принципы и нормы медицинской этики.