news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 марта 2025 13:10

Депутат Госдумы Разворотнева сообщила, когда в домах отключат отопление

Читайте нас в
Телеграм
Депутат Госдумы Разворотнева сообщила, когда в домах отключат отопление
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России отопление в домах отключат после того, как среднесуточная температура продержится на отметке выше +8 градусов в течение пяти дней. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, чьи слова приводит «Лента.ру».

«Отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла», – сказала она.

Парламентарий отметил, что такие нормы являются рекомендацией, то есть россиянам не могут отключить отопление раньше, а вот позже могут.

Разворотнева добавила, что решение об отключении централизованного отопления принимают органы власти, а именно органы местного самоуправления.

#отопление #отключение #сроки #Госдума
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

29 марта 2025
Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

29 марта 2025