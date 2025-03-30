Депутат Госдумы Разворотнева сообщила, когда в домах отключат отопление

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В России отопление в домах отключат после того, как среднесуточная температура продержится на отметке выше +8 градусов в течение пяти дней. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, чьи слова приводит «Лента.ру».

«Отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла», – сказала она.

Парламентарий отметил, что такие нормы являются рекомендацией, то есть россиянам не могут отключить отопление раньше, а вот позже могут.

Разворотнева добавила, что решение об отключении централизованного отопления принимают органы власти, а именно органы местного самоуправления.