Депутат Госдумы рассказала про изменения в программе семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года в России изменятся правила получения семейной ипотеки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.

«Первого февраля в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. Супруги должны обязательно выступать созаемщиками», – рассказала депутат.

По ее словам, такие ограничения были введены для предотвращения злоупотреблений и создания более справедливой системы поддержки граждан. Тем не менее, у супругов останется возможность привлекать третьих лиц, если для получения кредита по программе их доходов будет недостаточно.

«Пересмотр правил выдачи семейной ипотеки понадобился из-за того, что льготные кредиты стали использоваться для инвестиций, а не по своему прямому назначению – для улучшения жилищных условий россиян», – отмечает парламентарий.

Стенякина также напомнила, что семейная ипотека предназначена для приобретения квартир в новостройках, однако семьи с ребенком-инвалидом, проживающие на территории, где не строятся многоквартирные дома, могут воспользоваться программой и для вторичного жилья.