Депутат Госдумы рассказала, кто будет работать в январские выходные

В новогодние каникулы 2026 года с рекордной продолжительностью в 12 дней будут работать сотрудники силовых структур, врачи, спасатели и другие профессии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной.

«Во-первых, работают специалисты, которые занимаются жизнеобеспечением и поддержанием безопасности. На смены выходят сотрудники экстренных служб, спасатели, полицейские, медики, работники коммунального хозяйства и дорожных служб, энергетики. Все, кто ежедневно обеспечивает жизнь городов и поселков», – рассказала депутат.

Кроме того, продолжат работать сотрудники предприятий с непрерывным производством,а также представители сферы услуг, артисты и культурные деятели, которые будут обеспечивать населению досуг и комфорт во время праздников.