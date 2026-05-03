Депутат Госдумы рассказала, какие налоговые льготы доступны пенсионерам

Пенсионеры в России могут рассчитывать на ряд налоговых льгот и мер социальной поддержки, включая освобождение от налога на имущество по отдельным объектам, субсидии на оплату ЖКУ и компенсации взносов на капремонт. Об этом сообщила депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот.

Она уточнила, что действует федеральная льгота по налогу на имущество физических лиц.

«Пенсионеры имеют федеральную льготу по налогу на имущество физических лиц: налог не уплачивается за один объект каждого вида, например, за одну квартиру, один жилой дом, один гараж или машино-место», – сказала Дробот в беседе с ТАСС.

По ее словам, если в собственности находятся несколько объектов одного типа, освобождение применяется только к одному из них. Также пенсионеры имеют право на вычет по земельному налогу на шесть соток одного участка. При этом условия по транспортному налогу устанавливаются регионами, и их необходимо уточнять отдельно.

Отдельное направление поддержки – субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

«Одна из наиболее востребованных мер поддержки это субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она может быть назначена, если расходы на ЖКУ превышают установленную долю совокупного дохода. Федеральный стандарт составляет 22%, однако регионы вправе устанавливать более низкий порог, например, в Санкт-Петербурге он составляет 14%», – отметила депутат.

Также предусмотрены компенсации взносов на капитальный ремонт.

«Как правило, они предоставляются неработающим собственникам жилья: с 70 лет до 50%, с 80 лет до 100% в пределах установленных нормативов. Важное условие: пенсионер должен проживать один либо совместно с неработающими пенсионерами и (или) инвалидами I-II группы», – добавила Дробот.