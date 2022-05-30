Депутат Госдумы рассказала, как изменятся школы Татарстана к 1 сентября

В 66 школах Татарстана сейчас ведутся работы по капремонту и подготовке к новому учебному году. Об этом сообщила сегодня депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова во время онлайн-трансляции, организованной Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Сегодня по федеральной программе 66 школ республики ведут капитальные работы по подготовке к новому учебному году. Это замена канализаций, кровли, оконных проемов и другие виды работ. Это позволит детям войти в обновленные классы, в обновленные школы», — заметила парлементарий.

Ларионова также напомнила, что в республике второй год подряд активно реализуется программа ремонта школьных столовых. В прошлом году в 198 школах отремонтировали пищеблоки, чтобы дети могли получать горячее питание. В этом году на эти цели направлен еще 1 млрд рублей.

«Ремонт пищеблоков осуществляется в 236 школах. По национальному проекту „Образование“ обновляется оборудование во многих школах, особенно в кабинетах физики, химии, биологии. Всего 117 сельских школ в нашей республике включены в этот проект. Кроме того, 12 мастерских в образовательных учреждениях профобразования также включены в программу», — добавила Ларионова.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Их цели были скорректированы в 2020 году после начала пандемии коронавируса из-за вызванных ею затруднений.