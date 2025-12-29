news_header_top
Общество 29 декабря 2025 13:27

Депутат Госдумы рассказал, почему Долину стоит лишить звания народного артиста

Предложение о лишении певицы Ларисы Долиной звания народной артистки России получило одобрение у 86% участников проведенного опроса. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил Депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий предположил, что столь единодушная позиция людей, вероятнее всего, обусловлена публичными действиями самой исполнительницы и ее представителей во время судебных тяжб за квартиру с покупательницей Полиной Лурье.

«Я провел опрос… Против лишения высказалась ничтожная часть респондентов – лишь 133 человека, а это 14%. За выступили 3,3 тыс. человек… Она действительно вряд ли совместима с прилагательным «народный». Реабилитироваться может тот, кто с уважением относится к людям, а не тот, кто считает их, как мы помним по заявлению адвокатов, проплаченными ботами», – считает депутат.

