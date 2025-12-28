news_header_top
Общество 28 декабря 2025 09:02

Депутат Госдумы рассказал, на что лучше потратить 13-ю зарплату

Тринадцатую зарплату целесообразно перевести на вклад в банке или вложить в государственные ценные бумаги. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как отметил парламентарий, в настоящее время, из-за повышенной ключевой ставки, кредитные организации предлагают высокие проценты по депозитам. Также Аксаков предложил инвестировать средства в гособлигации, что позволит обеспечить хороший доход с гарантированными выплатами.

«Тринадцатая зарплата» – это дополнительное денежное вознаграждение от работодателя, которое традиционно выплачивается в декабре.

