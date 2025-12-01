Депутат Госдумы рассказал, можно ли ставить гирлянды с наружной стороны окна

Если украшение фиксируется на фасаде и меняет облик здания, целесообразно заранее согласовать его установку с управляющей компанией. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, фасад, внешние стены и оконные откосы являются частью общего имущества жильцов. В связи с этим, любые предметы, закрепляемые на внешней стороне окна, могут быть расценены как использование общего имущества.

Особое внимание Якубовский обратил на соблюдение норм противопожарной безопасности. По его словам, снаружи можно монтировать лишь те гирлянды, которые имеют соответствующую сертификацию и защиту от влаги. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность со штрафом для граждан до 15 тысяч рублей.

Претензии со стороны управляющих организаций возникают редко, говорит депутат. Тем не менее, если гирлянда установлена с нарушением правил, управляющая компания имеет полное право потребовать убрать конструкцию.