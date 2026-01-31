Депутат Госдумы рассказал, куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители многоквартирных домов (МКД) могут обратиться с жалобой на некачественную уборку снега в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Если мы обсуждаем придомовую территорию, дорожки у МКД, входы в подъезд и так далее, то здесь сфера ответственности УК или ТСЖ, все зависит от формы управления домом. Если житель недоволен качеством уборки снега, если уборка не соответствует нормам, всегда можно обратиться с жалобой в УК или коммунальную службу округа», – сказал Колунов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, УК и ТСЖ обязаны также очищать тротуары и крыши домов от снега и наледи. Жалобу можно подать как в письменной форме, так и по телефону.

Если управляющая компания не реагирует, жильцы могут обращаться в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, а также в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или диспетчерский центр региона.