news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
23 апреля 2022  10:20

Депутат Госдумы рассказал, кто может получить компенсацию за услуги ЖКХ

news_top_970_100

Компенсация за услуги ЖКХ доступна татарстанцам, у которых оплата коммунальных платежей составляет более 22% от получаемых доходов. Данную планку установило Правительство России, рассказал в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан 24» депутат Госдумы, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

Он отметил, что сейчас, в период санкций и кризиса, изучается возможность снижения данного показателя. В то же время тарифы на услуги ЖКХ в большинстве своем оказались заморожены.

«Их индексация должна быть 1 июля, и она произошла до всех этих событий — на 4-5%. Сейчас вопрос в другом — как удержать эти тарифы в связи с тем, что инфляция гораздо выше», — заметил парламентарий.

#тарифы ЖКХ #компенсация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100