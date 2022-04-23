Депутат Госдумы рассказал, кто может получить компенсацию за услуги ЖКХ

Компенсация за услуги ЖКХ доступна татарстанцам, у которых оплата коммунальных платежей составляет более 22% от получаемых доходов. Данную планку установило Правительство России, рассказал в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан 24» депутат Госдумы, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

Он отметил, что сейчас, в период санкций и кризиса, изучается возможность снижения данного показателя. В то же время тарифы на услуги ЖКХ в большинстве своем оказались заморожены.

«Их индексация должна быть 1 июля, и она произошла до всех этих событий — на 4-5%. Сейчас вопрос в другом — как удержать эти тарифы в связи с тем, что инфляция гораздо выше», — заметил парламентарий.