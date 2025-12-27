Депутат Госдумы рассказал, когда рыночная ипотека снова станет актуальной

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что рыночная ипотека в России способна значительно активизироваться уже во второй половине 2026 года, по мере того как ключевая ставка Центробанка будет приближаться к отметке в 10%. Об этом пишут РИА Новости

«Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%», – рассказал депутат.

Кроме того, Аксаков указал на негативные последствия массовых льготных программ, которые привели к чрезмерному росту стоимости жилья в новостройках. Хотя цены в настоящее время стабилизировались, эксперт отметил, что во избежание повторения прежних ошибок все льготы должны быть адресными, чтобы не провоцировать новый виток увеличения цен.