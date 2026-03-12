Депутат Госдумы рассказал, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска

Собственники жилья могут частично сократить расходы на ЖКХ во время отпуска или командировки, даже если начисления идут не по счетчикам, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Во время отпуска или длительного отсутствия можно немного сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, но полностью избавиться от платежей не получится. Экономия возможна прежде всего по тем услугам, где учитывается фактическое потребление», – отметил депутат в беседе с ТАСС.

Если в квартире установлены счетчики воды, электроэнергии или газа, начисления автоматически уменьшаются при отсутствии расхода.

В случае же начислений по нормативу можно оформить перерасчет на период отсутствия свыше пяти полных календарных дней, чаще всего это касается водоснабжения. При этом перерасчет применяется преимущественно к помещениям без счетчиков и при наличии акта о невозможности их установки, пояснил Якубовский.

Перерасчет платы за вывоз мусора зависит от региональной модели: если тариф установлен по числу проживающих, перерасчет обычно возможен; при расчете по площади квартиры добиться пересмотра сложнее.

Депутат подчеркнул, что владельцы жилья продолжают оплачивать содержание, капитальный ремонт, отопление и общедомовые расходы, даже если квартира пустует.

«Перед отпуском лучше передать актуальные показания счетчиков, чтобы начисления не ушли в расчет по среднему нормативу. Если планируется длительное отсутствие, имеет смысл заранее подать заявление на перерасчет по тем услугам, где это возможно», – добавил он.

По словам Якубовского, самый надежный способ экономии в долгосрочной перспективе – установка приборов учета, которые позволяют платить только за реально потребленные ресурсы.