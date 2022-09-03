Депутат Госдумы рассказал, как лучше всего делать вклады в условиях санкций

В условиях санкций россиянам стоит распределять свои ценные бумаги и активы по разным корзинам, то есть проводить их диверсификацию. Таким мнением в интервью для «Татарстан-24» поделился председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Политик посетил РТ для участия в Нефтегазохимическом форуме по приглашению Президента республики Рустама Минниханова.

«Лучший совет — это диверсификация своих активов. Будь то ценные бумаги или валютные активы. То есть приобретайте, разложив свои средства в разные корзины. Я считаю, что курс рубля, который был определен на текущий год — примерно 70-75 рублей за доллар — это комфортно и для экспортеров, которые являются источником значительной степени для нашего бюджета, и для импортеров», — объяснил эксперт.

Аксаков отметил, что ситуация с заморозкой российских активов на Западе — это беспрецедентное и незаконное решение. По ней еще будут проходить споры, выноситься судебные решения, так как средства были фактически украдены у государства и его граждан.