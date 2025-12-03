news_header_top
Общество 3 декабря 2025 06:30

Депутат Госдумы рассказал, как безопасно покупать билеты на новогодние мероприятия

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT рассказал про ключевые меры предосторожности при покупке билетов на новогодние мероприятия.

По словам депутата, основным правилом является совершение покупок исключительно через официальные кассы и проверенные онлайн-платформы. Кроме того, Панеш обратил внимание на необходимость проверять реквизиты продавца и избегать покупок по случайным ссылкам в соцсетях, даже если предложение крайне привлекательно.

Парламентарий отметил, что если при сравнении с официальным продавцом разница в цене значительна, то это также должно вызывать подозрения. Кроме того, стоит насторожиться, если продавец отказывается выдавать чек или иной документ, подтверждающий покупку. В случае сомнений в подлинности билета Панеш посоветовал обращаться напрямую к организаторам мероприятия для проверки.

