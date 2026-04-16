В Госдуме рассказали о штрафе за принуждение работников к участию в субботниках

Работодателям может грозить штраф за принуждение сотрудников к участию в субботниках, корпоративах и походах, заявил в беседе с «Абзацем» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Любое запугивание, давление, шантаж – все это выходит за рамки Трудового кодекса, и за это могут наступить правовые последствия. Как минимум административный штраф. Поэтому субботник – дело добровольное, и к этому также работодателю нужно относиться очень осторожно», – сообщил он.

Парламентарий призвал работодателей быть внимательными, соблюдать технику безопасности и помнить, что главное в этом случае – Трудовой кодекс.