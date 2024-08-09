Депутат Госдумы просит проверить интервью Лебедева блогеру Дудю*

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила генпрокурора России Игоря Краснова проверить на факт нарушений российского законодательства интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*. Напомним, материал был опубликован на платформе YouTubе 1 августа.

По словам депутатов, в процессе беседы двух спикеров очень часто звучат нецензурные фразы и оскорбительные выражения в адрес разных лиц и организаций, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Лебедев негативно оценил деятельность Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана». В итоге россияне гневно отреагировали на этот фрагмент беседы.

Останина подчеркнула, что слова Лебедева звучат «особенно цинично и недопустимо» в момент атаки ВСУ на Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области и трагедии в московском Крокусе.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента