Депутат Госдумы предупредил об опасности трендового способа окраски пасхальных яиц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил о рисках для здоровья при использовании нестандартных способов окрашивания пасхальных яиц. Речь идет, в частности, о методе с применением пены для бритья и пищевых красителей.

По словам парламентария, подобные рекомендации активно распространяются в интернете в преддверии Пасхи.

«Спешу предостеречь всех, что яйца, окрашенные таким способом, употреблять нельзя. Пена для бритья – не пищевой продукт, поэтому яйца, окрашенные таким способом, могут быть опасны для здоровья и вызвать отравление», – сказал он в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий пояснил, что такой способ окрашивания может использоваться исключительно в декоративных целях и не подходит для употребления в пищу.

Леонов подчеркнул, что безопаснее отдавать предпочтение традиционным натуральным красителям, таким как свекла, куркума, луковая шелуха, зеленый чай или шпинат.

«На мой взгляд, лучше всего отдавать предпочтение проверенным безопасным методам окрашивания. Так будет надежнее», – заключил он.