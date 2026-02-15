Депутат Госдумы предупредил о штрафе за вывешивание списка должников по ЖКУ

Управляющие компании могут быть оштрафованы за размещение в подъездах или в сети списков должников по жилищно-коммунальным услугам без их согласия. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Сегодня вывешивание списков должников по ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде или опубликование данной информации в интернете без получения на то согласия является нарушением закона», – отметил парламентарий.

Он уточнил, что такие действия подпадают под статью 13.11 КоАП РФ, которая регулирует вопросы защиты персональных данных. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 300 до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении сумма санкций возрастает до 1-1,5 млн рублей.

Депутат подчеркнул, что к персональным данным относится не только ФИО человека, но и фамилия с инициалами. Раскрытие этой информации без согласия гражданина считается нарушением законодательства.

При этом, по его словам, некоторые управляющие компании пытаются обходить требования, публикуя списки без указания фамилий – только с номером квартиры и суммой долга.

«Принято считать, что эта информация не относится к персональным данным и на нее статья 13.11 не распространяется. Судебная практика показывает, что даже опубликованная в таком виде информация может считаться нарушением закона. Здесь все будет зависеть от решения суда по каждому конкретному делу», – добавил Колунов.