Депутат Госдумы предупредил о новой схеме мошенничества через домовые чаты

Мошенники стали использовать тему домовых чатов, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний, чтобы получить доступ к аккаунтам граждан на «Госуслугах». Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По словам парламентария, злоумышленники используют привычные для граждан бытовые ситуации, чтобы не вызвать подозрений и добиться передачи кода из СМС или перехода по вредоносной ссылке.

«Преступники берут за основу обыденную тему, где у любого человека минимальный уровень тревоги. Вам пишет вроде бы “представитель УК”, обращается по имени-отчеству, предлагает вступить в домовой чат – что тут может насторожить? Но как только вы передаете какой-либо код из СМС или переходите по предложенной ссылке, вы своими руками отдаете ключи от собственной жизни», – сказал Вольфсон.

Депутат отметил, что мошеннические схемы постепенно смещаются от попыток запугать человека звонками якобы из государственных ведомств к более незаметным способам, основанным на доверии. «Современный обман опасен не сложностью технологий, а тем, насколько близко он подбирается к нашей повседневной жизни», – добавил он.

Если злоумышленники получили доступ к аккаунту, Вольфсон советует не терять время и сразу приступить к восстановлению контроля над профилем. В первую очередь, по его словам, необходимо закрыть его через приложение банка или обратиться в МФЦ, после чего удалить привязанные мошенниками номера телефонов и адреса электронной почты, а также отозвать выданные без ведома владельца согласия и разрешения.

Следующим шагом должна стать защита недвижимости. Для этого депутат рекомендует воспользоваться на «Госуслугах» услугой по внесению в ЕГРН записи о невозможности регистрации права без личного участия собственника.

«На “Госуслугах” найдите услугу “Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия”. Подача занимает три минуты. С этого момента Росреестр будет отклонять любые документы по доверенности или с ЭЦП – потребуется только ваше физическое присутствие с паспортом», – рассказал Вольфсон.

Кроме того, необходимо обратиться в полицию и зафиксировать факт несанкционированного доступа к компьютерной информации и попытки мошенничества. Парламентарий рекомендует подробно указать обстоятельства произошедшего и получить талон-уведомление с номером КУСП.

«Подробно опишите хронологию: как вам написали, какой код вы ввели, когда потеряли доступ. Критически важно: получите на руки “Талон-уведомление” с номером КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях). Этот документ станет официальным доказательством того, что все действия от вашего имени совершали злоумышленники», – заключил депутат.